A Sallói Dániellel felálló MLS legjobbjai nyerték az All Star-mérkőzést

A Sporting Kansas City magyar támadója a félidőben állt be a mexikói ligaválogatottal vívott összecsapáso

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Los Angelesben rendezett All Star-mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést, az MLS legjobbjai pedig a második félidőben egyenlítettek. Ekkor már pályán volt a magyar válogatott keretébe meghívót kapó Sallói Dániel is. A mexikói ligaválogatottban az első félidőt töltötte a pályán a Ferencváros korábbi játékosa, Fernando Gorriaran. Az 1-1-re végződő rendesjátékidőt követően büntetők döntöttek, a mexikóiaktól hárman, míg az MLS-esektől ketten hibáztak, így Sallóiék nyerték az All Star-meccset. A 25 éves magyar játékos a 11-es párbaj második körében lépett labda mögé, és nem hibázott, oroszlánrészt vállalva ezzel a sikerből.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Szalai Attila a nyári átigazolási piac magyar főszereplője. Ha a védőt viszi a West Ham, akkor az Unibet 5-szörös pénzt fizet a fogadónak.