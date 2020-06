A rendőrség ellenőrzi a szurkolók távolságtartását – jöhetnek a zárt kapuk

Akad némi hatósági probléma a szurkolók távolságtartásával, de ez azért nagyjából előre is sejthető volt. Fura lenne, ha az ultrák üresen hagynának egymás között három széket és úgy drukkolnának az -es meccseken. Ugyanakkor az előírások betartatásának hiányosságait az MLSZ-ben is észrevették, ami nem csoda, hiszen még a BBC is írt a -döntőn egymás nyakában ugráló fanatikusokról. A hétvégi fordulótól kezdve a rendőrségnek joga lesz ellenőrzi a drukkerek magatartását és el is járhat azokkal szemben, akik nem tartják be a szabályokat – áll az MLSZ pénteki közleményében.

„A rendelet előírásainak be nem tartását a rendőrségnek áll jogában szankcionálni. A hatóság intézkedhet akár a helyszínen az egyes személyekkel szemben, vagy megbüntetheti a szervező egyesületet, amelyet a kormányrendelet felelősként nevesít az előírások betartatása tekintetében. A rendőrség joga a mérkőzések megtartásának engedélyezése és minősítése, és ezen jogkörében lehetősége van a mérkőzés zárt kapus módon történő megtartásának elrendelésére is” – áll a szövetség közleményében.

Vagyis, akár zártkapus meccsek is következhetnek, ha a rendőrség nem látja megoldhatónak egy-egy stadionban a szurkolók elkülönítését.

Több csapat

A szövetség mellékesen egy-egy millió forintra büntette a Honvédot és a Mezőkövesdet, mert a szerdai kupadöntőn a játékosaik elhagyták a sportzónát és kimentek a szurkolókhoz.