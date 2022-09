A remekül játszó Nkunkut és Szoboszlait dicsérte Ancelotti a BL-meccs előtt

A Real Madrid olasz szakvezetője nagyon jó véleménnyel van az RB Leipzig támadógépezetéről.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szerdán 21:00 órától a Gulácsival, Orbánnal és Szoboszalival is felálló RB Leipzigot fogadja majd a Santiago Bernabéu stadionban, az összecsapást megelőző sajtótájékoztatón a hazaiak edzője a német csapat támadógépezetét dicsérte.

„A Lipcsének nagyon erős támadósora van. Nem csak Wernerről beszélek. Nkunku nagyon jól játszott az előző szezonban, és jól játszik idén is. Szoboszlai is. Forsberg nagyon rutinos. Egy nagyon veszélyes csapatról van szó, ha hagyják nekik, hogy megmutassák képességeiket” – idézte a Real Madrid hivatalos oldala Carlo Ancelottit.

A spanyol sztáralakulat edzője kitért saját csapata játékosaira is, szerinte Rüdiger érkezésével tapasztaltabbá vált a védelem, és bár Benzema most sérült, Hazard és Rodrygo is jól helyettesíti a francia gólvágót, míg Asensio nagyon jó mentalitással edz, így nem kizárt, hogy hamarosan megkapja a lehetőséget a bizonyításra.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Madrid-RB Leipzig összecsapáson a hazaiak győzelme 1.64, a döntetlen 4.40, a vendégsiker 5.25-szörös szorzóval fogadható. (x)