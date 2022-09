A Real Madrid volt az álma, mégis a riválishoz szerződött - miért igazolt Barcelonába Lewandowski?

Számos alkalommal hozta szóba a Real Madriddal, mégis a Barcelonát választottaRobert Lewandowski.

A Barcelona talán legnagyobb nyári igazolása a lengyel klasszis volt, aki Németországot 12, Münchent nyolc év után hagyta el a katalán együttes kedvéért. Tette mindezt annak ellenére, hogy 2018-ban a MARCA arról számolt be, hogy a legnagyobb álma a Real Madridban játszani, ráadásul a "királyi gárda" többször is bejelentkezett a támadóért. Első ízben még Borussia Dortmundos időszakában, 2013-ban próbált megegyezni Lewandowskival a spanyol bajnokság és a BL címvédője, ráadásul már a szerződés is elkészült a felek között, azonban végül a Bayern Münchennél kötött ki a lengyel.

"Amikor megláttam, hogy a Barcelona milyen határozottan meg akar szerezni, akkor tudtam, hogy ez az átigazolás sokkal realisztikusabb, mint bármelyik korábbi eset, amikor a Real Madrid érdeklődött irántam" - mondta egy interjúban Robert Lewandowski.

A támadó arról is beszélt, az emberek tisztában tartják a magánszféráját Spanyolországban, és nem annyira rossz ott az élet, mint amennyire számított rá. "A véleményem még változhat, hiszen Barcelonában rengeteg turista megfordul egy idény alatt, mi pedig aktív család vagyunk, szeretünk az utcán sétálni. Spanyolországban élni és a LaLigában játszani mindig is az álmom volt, nem csak a sporton, hanem a magánéletemen belül is.

