A Real Madrid is beszállt a Van de Beekért folytatott harcba

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Fichajes információi szerint immár a Real Madrid is azon csapatok táborát erősíti, melyek szívesen látnák a Manchester Unitedben csak perceket kapó Donny Van de Beeket. A Real már egy évvel ezelőtt is vitte volna hollandot, aki akkor a Manchester Unitedet választotta, Mardridban most ismét megpróbálják megszerezni.

A hírek szerint a Realnak a holland kegyeiért a Wolverhamptonnal és a Barcelonával kell megküzdenie. Van de Beek pedig most már egyre inkább hajlik a váltásra, miután világosság vált számára, hogy nem tud bekerülni Ole Gunnar Solskjaer kezdőcsapatába. Donny Van de Beek piaci értéke – nem véletlenül – az elmúlt bő egy évben folyamatosan csökken, de így 25 millió Euróra becsüli a Transfermarkt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Watford-Manchester United bajnokin a hazai győzelem 6.25, a döntetlen 4.75, míg a vendég siker 1.53-szoros pénzt fizet.