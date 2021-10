A Real Madrid és másik négy klub is vinné az "új Haaland"-ot

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Ismerős név robbanhat be újra az európai topfutballba. Az egykori százszoros horvát válogatott labdarúgó, Dario Simic fiát hatalmas tehetségnek tartják, sokan egyenesen az új Haalandot látják benne.

Ez már csak azért sem meglepő, mert a 18 esztendős Roko Simicet a nyáron leigazolta a Red Bull Salzburg, a csapat, amelynél a Borussia Dortmund norvég sztárja is ismertté vált. Az ifjú támadó jelenleg az osztrák másodosztályú FC Liefering együttesében szerepel kölcsönben, ahol például Szoboszlai Dominik is eltöltött fél évet.

A 190 cm magas csatár nagyon jól kezdte a szezont, 10 mérkőzésen 7 gólt szerzett, ebből ötöt a legutóbbi négy meccsen. Csapata péntek esti bajnokiján is betalált, méghozzá nem is akármilyen egyéni alakítás végén.

Hatalmas potenciál van benne, amelyre már a legnagyobb klubok is felfigyeltek. Francia lapértesülések szerint a West Ham, a Tottenham, az RB Lepizig, a Real Madrid és az AS Monaco is figyelemmel kíséri Dario Simic fiának teljesítményét.

Az ifjú Simicnek 2025-ig van érvényes szerződése a Salzburggal, ám nem lenne meglepő, ha hamarosan befutnának érte az első ajánlatok, mielőtt megugrik az ára az átigazolási piacon.

