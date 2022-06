A Real Madrid brazilja őszintén vallott függőségéről, ami karrierjébe került

Cicinho megjárta a mennyet és a poklot is a Real Madridnál.

Cicinho 2006. január 8-án mutatkozott be a Real Madridban, a sérült Ronaldót váltotta a Villarreal ellen a 33. percben. A jobbhátvéd madridi karrierje álomszerűen indult, hiszen alig 3 hétre rá első gólját is megszerezte a Celta Vigo ellen.

Azonban az álom, hamar rémálommá vált. A védő ki-kimaradt a kezdőből, másfél év után a királyi gárda el is passzolta az AS Romának. A tizenötszörös brazil válogatott az EPTV Ressaca c. műsorának vendége volt, ahol őszintén megvallotta, mi miatt rakták ki a Real Madridból:

„Ha azt kérdezi tőlem, hogy mentem-e valaha is részegen edzésre a Realnál, a válaszom: igen. Kávéval és parfümmel igyekeztem elfedni az alkohol szagom. Profi labdarúgóként nem volt nehéz berúgnom, bárhová mentem, ingyen ihattam."

Cicinho az AS Románál sem hagyott fel az alkohollal és a dohányzással, még szalagsérülése alatt sem:

„A fizikoterápia után körülbelül 14 órára értem haza, és hajnali 4-ig nem is hagytam abba az ivást. Minden alkalommal, amikor részegen érkeztem a Rómába, a vezetők látták rajtam, hogy ittas vagyok, és ez nem tett jót a hírnevemnek."

Az olasz fővárosból 2012-ben távozó védő állítása szerint 13 éves korában nyúlt először az alkoholhoz, és aztán soha nem is hagyta abba. A jobbhátvéd elmondása szerint édesapja és tetvére vigyázott a vagyonára, mert egyszerűen képtelen volt kezelni a pénzét.

Cicinho 2016-ben a török Sivassporban fejezte be aktív pályafutását.

