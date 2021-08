A Real Madrid az egyik legértékesebb játékosával is hosszabbított

Úgy tűnik sikerül egyben tartani a csapatot.

A Real Madrid meghosszabbította Fede Valverdre szerződését, így a 23 éves játékos 2027-ig a csapat tagja marad. Fabrizio Romano már korábban előrevetítette, hogy új megállapodást kötnek majd a játékossal, de a Goal spanyol kiadása megtudta, hogy az amúgy is 2025-ig szóló megállapodás, immár 2027-ig marad érvényben, a héten a klub és a játékos ezt be is jelenti.

A spanyol klubot is megviselte a koronavírus-járvány, így az elsődeleges cél az volt ebben az átigazolási időszakban, hogy megtartson minden értékes játékost.

Valverde esetében ez a hírek szerint fizetésemeléssel is járt és a kivásárlási záradék is alaposan megemlkedett. A játékos ára a Transfermarkt szerint 65 millió euró, de ennek a sokszorosát kell kifizetnei annak a klubnak, amely idő előtt meg akarja vásárolni.

A Real Madrid ezen a nyáron megszerezte David Alabát a Bayern Münchentől, de az osztrák játékos ingyen érkezett. Mellett harcban állnak Kylian Mbappé átigazolásának ügyében, de ezen felül csak arra figyelnek, hogy minden értékes játékossal hosszútávú szerződést kössenek. Közben a fizetésekre is figyelni kell, hogy ne sértsék meg a pénzügyi fair play szabályait, illetve a spanyol liga előírásait se sérték meg.

Ezen a nyáron hosszabbítottak már Luka Modric-csal (2022-ig), Lucas Vázquezel (2024), Nacho Fenándezzel (2023), Daniel Carvajallal (2025), Thibaut Courtois-al (2026) és Karim Benzenával (2023).

