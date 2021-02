A Puskás Arénában fogadja a Leipzig a Liverpoolt?

Teljesen bizonytalan a Leipzig-Liverpool Bajnokok Ligája nyolcaddöntő odavágójának sorsa, még az is felmerült, hogy Budapesten, a Puskás Arénában rendeznék meg a mérkőzést.

10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás csak a Goal olvasóinak az Unibeten! Kattints, regisztrálj és játssz kockázatmentesen!

A cikk lejjebb folytatódik

Mivel Németországban beutazási tilalmat vezettek be február 17-ig több országból, így Nagy-Brittaniából is, egyelőre nem tudni, hogy hol fogják megrendezni a párharc első mérkőzését. Felvetődött, hogy a Leipzig testvércsapatának otthonában, Ausztriában, Salzburgban esetleg Londonban játszanának, sőt a Guardian értesülései szerint Budapest is felmerült, mint lehetséges opció.

Természtesen az kizárható, hogy felcserélnék a párharcok helyszíneit és az első mérkőzést rendezzék az Anfielden, ezzel a Liverpool elvesztené előnyét, hogy hazai környezetben játszhassa a mindent eldöntő visszavágót.

Az biztosnak tűnik: az odavágón sérülése miatt még nem játszhat Szoboszlai Dominik, ám ha megfelelő ütemben zajlik a rehabilitációja, az Anfielden már a továbbjutásért játszhat.