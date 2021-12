A PSG vagy a Barcelona védője ütheti el Szalait a Chelsea-től

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Nagy fogásra készülhet a Chelsea: a Fichajes értesülései szerint Tuchelék egyik célpontja a PSG rutinos védője, Marquinhos, akiért komolyabb összeget sem sajnálnának a Kékek, a Marca pedig a Barcelona fiatal hátvédjét, Ronald Araujót boronálta össze Abramovics csapatával.

Tény, hogy a Chelsea védelme erősítésre szorulhat majd, mivel sem Christensen, sem Rüdiger nem hosszabbított még szerződést jelenlegi klubjával, így az is előfordulhat, hogy nyártól két helyet is be kell majd tömni a hátsó alakzatban. Ugyanakkor egybehangzó sajtóhírek szerint a Fenerbahce magyar válogatott védője, Szalai Attila is Londonban köthet ki.

