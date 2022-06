A PSG újabb pofont adna a Real Madridnak – a franciák Viniciust akarják

Alaposan megemelnék a játékos fizetését.

A PSG másodszor is borsot törhet a Real Madrid orra alá ezen a nyáron. A franciák először is megállapodtak Kylian Mbappéval, akivel kapcsolatban már mindenki biztos volt abban, hogy a Realba igazol. Most pedig elkezdtek aktívan egyeztetni arról, hogy megszerzik a királyi gárdától Vinciust.

A Marca szerint a PSG már ajánlatot is tett a támadóért, de egyelőre távolinak tűnik a megegyezés. A lap úgy tudja, hogy a párizsiak 2021 vége óta ostromolják a játékost és az első ajánlatban évi 40 millió eurós fizetés szerepelt. Az összeg tizenkétszerese annak, mint amit a támadó Madridban keres.

A PSG ehhez még katari reklámszerződéseket is ajánlott Viniciusnak. Mivel a megegyezés az első ajánlat után nem születetett meg a párizsiak újabb ajánlatot tettek.

Viniciusnak 2024-ig él a szerződése Madridban és a támadó nem akar váltani, sőt a Chelsea, a Liverpool és a Manchester United ajánlatát is elutasította.

A Madrid ugyanakkor lép az ügyben és 10 millió euróra emelné a támadó éves fieztését és ezzel együtt 2027-ig hosszabbítana. Erre Vinicius válasza az volt, hogy csak 2026-ig kötné magát a Realhoz.

A játékos 2018-ban 45 millió euróért igazolt a Realhoz 45 millió euróért és mára a csapat egyik kulcsjátékosa lett. Az előző idényben a 21 éves játékos 52 meccsen 22 gólt szerzett és 20 gólpasszt adott.

