A PSG sportigazgatója kritizálta a Bayern tehetségét

Tanguy Nianzou Kouassi, a PSG egykori tehetsége az idei szezont a Bayern München csapatában kezdte meg - Leonardo, a párizsiak sportigazgatója kritizálta ezért a lépésért 18 éves francia srácot.

"Tanguy velünk a Bajnokok Ligájában játszott, most pedig szinte egy évet töltött el a Bayernnél úgy, hogy nem is lépett pályára. Hiba azt gondolni, hogy máshol paradicsom van. A PSG elveszített egy fiatalt - de néha azt hiszem, hogy nem is a PSG veszített, hanem az a fiatal, aki elhagyta a klubot."