A PSG nem engedi el az egyik legnagyobb sztárját az olimpiára

A fiatal támadó hiába szeretné segíteni a franciákat az olimpián is, hiszen a párizsiak nem engedik őt el.

A francia L’Equipe arról értesült, hogy a Paris Saint-Germain vezetősége levelet írt a Francia Labdarúgó Szövetségnek, amelyben azt magyarázzák el, miért nem engedik el a tokiói olimpiai játékokra Kylian Mbappét.

A párizsi klub elsődleges indoka az, hogy a tokiói seregszemle eseményeit nem tartalmazza a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) naptára, ebben az esetben a játékost foglalkoztató klubnak egyáltalán nem kötelessége elengedni labdarúgóját a játékokra.



A -nek azért nem tetszik a gondolat, hogy Mbappé az olimpiára menjen, mert a nyár folyamán már lesz egy kötelezettsége a válogatottal.

A franciák világbajnokként vesznek részt az Európa-bajnokságon, amelyet az ötkarikás játékok előtt rendeznek.

Több csapat

Amennyiben elengednék a játékost a gallok olimpiai válogatottjával, akkor a teljes felkészülési időt kihagyná, ráadásul a szezonkezdésről is lemaradna.



Sylvian Ripoll, a francia olimpiai válogatott szövetségi edzője már összeállított egy 80 fős bő keretet azokból a futballistából, akik számításba jöhetnek Japánban.



Mbappé januárban már jelezte, hogy szívesen utazna az Eb után az olimpiai nemzeti csapattal a játékokra, de a jelek szerint a „triplázásról” szőtt álmait el kell engednie.



- Triplázni szeretnék, az elég jól mutatna. Megnyerni a Bajnokok Ligáját a PSG-vel, az első Európa-bajnokságomat Franciaországgal, aztán jöhetne az győzelem az olimpiai játékokon – beszélt álmairól a fiatal világbajnok francia.



Az sem kizárt, hogy a klub ezzel akar nyomást gyakorolni Mbappéra, akivel szívesen hosszabbítana, a támadó viszont halogatja a döntést, tudatában annak, hogy nagy az érdeklődés iránta.



A L’Equipe úgy tudja, hogy a brazil szövetséggel is felvette már a kapcsolatot a Paris Saint-Germain Neymar ügyében, akire szintén számítana válogatottja az olimpián, ugyanakkor vele is az a helyzet, mint Mbappéval.

A cikk lejjebb folytatódik

Nyáron a francia az Eb-n, Neymar a Copa Americán játszik, így ő is kihagyná a csapat felkészülését a következő szezonra, ha mindkét versenyen szerepelne.

Forrás: m4sport.hu