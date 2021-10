A PSG játékosa nem érzi jól magát, de harcolni fog

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Wijnaldum idén nyáron igazolt a PSG-hez, a holland válogatott középpályás három évre szóló szerződést ír alá a párizsiakkal. A 30 esztendős játékosnak június végén járt le a szerződése a Liverpoolnál, sokáig úgy tűnt, hogy a Barcelonánál köthet ki, ám végül mégis a PSG-t választotta.

Lehet, hogy megbánta döntését?

Hollandia hétfőn Gibraltár ellen lép pályára, a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Wijnaldum beszélt arról, hogyan érzi magát Párizsban:

„Nem mondhatom azt, hogy boldog vagyok. Nem úgy képzeltem el az átigazolásomat, ahogy eddig alakult. Az elmúlt években sokat játszottam, fitt voltam és a játék is mindig jól ment. Ami most történik, az valami egészen más, ehhez még hozzá kell, hogy szokjak. Nagyon vártam az új kihívásokat, és ezt most nagyon nehéz megélnem. De ilyen a futball, meg kell tanulni jól kezelni az ilyen szituációkat. Pozitívnak kell maradnom, és keményen kell dolgoznom, hogy fordítani tudjak a helyzetemen. Harcolni fogok!"