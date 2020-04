A PSG inkább ingyen engedi el Mbappét, de a szerződése lejárta előtt nem

A párizsiak presztízsből sem szeretnének 2022 nyara előtt megválni a francia támadót.

Érdekes elmélettel állt elő a madridi As sportnapilap.

Azt állítják, hogy a Paris Saint-Germain inkább elengedi 2022-ben ingyen Kylian Mbappét, minthogy szerződése lejárta előtt eladja őt a Real Madridnak, vagy bárki másnak.

Ismert tény, hogy a kívánságlistáján előkelő helyet foglal el a még mindig csak 21 éves világbajnok támadó.

Több csapat

Szinte kizárt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 2020 nyarán megszerezzék, a fő cél 2021, pont egy évvel szerződése lejárta előtt, ami a madridiak szempontjából pozitívan befolyásolná a világ jelenlegi legértékesebb (180m €) játékosának vételárát.

A -nek azonban más tervei vannak, a Real Madridnak és Mbappénak sem adnák könnyen a klubváltást.

A franciák elsődleges célja egy új, hosszú távú szerződés aláírása.



Az AS Real Madridhoz közeli forrásokból úgy értesült, ha ezt nem fogadja el Mbappé, akkor sem engedik el 2021 nyarán, amikor még pénzre tudnák váltani a játékjogát.

Leonardo, a klub sportigazgatója akkor is a klubnál tartaná 2022-ig, ha nincs esély új szerződésre.

Az sem gond, ha ennek az az ára, hogy ingyen int búcsút Párizsnak.

Ez az üzenet már eljutott a Real Madrid vezetőihez is, akik azonban úgy sejtik, a PSG ezzel a stratégiával csak nyomást akar helyezni Mbappéra.

Őrültség vagy merész húzás, ami működhet?



Az As indoklásában azt írja, a PSG-t a pénz nem motiválja, a játékos eladása ellenben sértené a klub imidzsét és ambiciózus projektjét.

Emellett abban bíznak, a várva várt BL-győzelem is eljön hamarosan, ami a klubnál tarthatja a támadót.



Hozzáteszik, az elmúlt években több játékos távozását is megakadályozták, olyan esetekben is, amikor nyilvánvaló volt a távozási szándék.

Ilyen volt Verratti esete a Barcelonával pár évvel ezelőtt, az eladását kérő, majd lelátóra száműzött Rabiot, aki végül ingyen távozott a Juventushoz vagy az elvágyódó Cavani, aki hiába akart menni és az Atlético is fizetett volna érte, maradt januárban, pedig a kezdőcsapatból is kiszorult és júniusban lejár a szerződése.

Forrás: m4sport.hu