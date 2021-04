A PSG elkészítette az ajánlatát Lionel Messinek

Úgy tűnik a franciák komolyan gondolják, hogy nyáron szerződtetik a hatszoros aranylabdást.

Portugál lapértesülések szerint a PSG összeállította írásos ajánlatát Lionel Messinek, akinek nyáron lejár a szerződése Barcelonában és ingyen igazolható lesz.

A tntsports.com szerint a párizsi klub kétéves szerződést ajánl a játékosnak, de a megállapodásban szerepel egy opció, amely szerint egy évvel meghosszabbítható.

Emellett a PSG úgy gondolja, hogy pénzügyileg is felülmúlhatat az ajánlata, vagyis a klub szerint náluk magasabb fizetést senki sem tud biztosítani Messinek. Továbbá a PSG olyan tervekez vázolt Lionel Messi számára, amelyből kiderül, hogy Franciaországban és Európában is a csúcsra érhet, vagyis nemcsak a bajnokságot, hanem a BL-t is megnyerheti.

