A Premier League elnöke szerint 56 nap alatt lehetne befejezni a szezont

Rick Parry, az Angol Labdarúgóliga (EFL) elnöke úgy számol, hogy 56 napra lenne szükségük a 2019–2020-as idény befejezéséhez.

Az angol sajtó csütörtökön arról számolt be, hogy a másod-, a harmad- és a negyedosztály (Championship, League One és League Two) küzdelmeit felügyelő EFL vezetője azt is kilátásba helyezte, hogy a mérkőzéseket nézők nélkül rendezhetik meg.

Angliában a koronavírus-járvány miatt a profi futballt érintő halasztás egyelőre április 30-ig van érvényben, de az EFL már utasította az érintett 71 klubot, hogy május 16-ig semmiképpen se kezdjék meg újra az edzéseket.



„Amikor meghozzuk a döntést a bajnokság biztonságos folytatásáról, akkor számításaink szerint a ligának 56 napra van szüksége ahhoz, hogy a szezon hátralévő mérkőzéseit megrendezze, beleértve a rájátszást is” – idézte Parryt a Daily Mail honlapja.

Az elnök hozzátette, jelen helyzetben úgy készülnek, hogy az idényt meghosszabbítják, és bíznak annak nyáron történő lezárásában.



„A liga vezetősége azon dolgozik, hogy a szezont a szokott módon tudjuk lezárni mindhárom osztályban, bár a végső helyszínnel kapcsolatban még nem született döntés” – közölte.



A rájátszásban az első kör párharcai két mérkőzésen dőlnek el, a döntőkre viszont a Wembley Stadionban kerül sor.



Az EFL levélben hívta fel a klubok figyelmét arra, hogy a játékosok szerződését – a nemzetközi szövetség (FIFA) ajánlását figyelembe véve –, valamint regisztrációját hosszabbítsák meg, illetve a labdarúgók jelen helyzetben vegyék igénybe éves szabadságukat.

Forrás: mti.hu