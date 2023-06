A Paks már kiszemelte a következő gólkirályt

A tolnaiak megtalálták a Ferencvároshoz távozó Varga Barnabás utódját.

Hazai sajtóinformációk szerint több NB I-es csapat is érdeklődik a másodosztályú Budafoki MTE gólerős támadója, Beke Péter iránt, aki az előző kiírásban a Magyar Kupa legjobb góllövője volt.

A Nemzeti Sport információi szerint a Paksi FC a legnagyobb esélyes a másodosztályú Budafok támadója, Beke Péter leigazolására.

A tolnaiak éppen Varga Barnabás Ferencvároshoz való távozása után keresnek új csatárt, akit a BMTE gólvágója személyében találhatnak meg.

A 22 éves támadó megszerzése iránt a hírek szerint több élvonalbeli csapat is érdeklődött, ami nem csoda, hiszen nagyszerű idényt futott. A Magyar Kupa gólkirálya a 2022-2023-as szezonban 34 pályára lépés alatt 21 gólt szerzett és hat gólpasszt osztott ki.

Emlékezhetünk rá, hogy az NB I előző három(!) idényében mindannyiszor a Paks adta a mezőny gólkirályát Hahn János, Ádám Martin és legutóbb Varga Barnabás személyében.

A Paks eddig egy játékos, a balhátvéd Silye Erik szerződtetését jelentette be, de az NS szerint a Vasastól távozó 26 éves belső védő, Hegedűs János és az NB II-es ETO FC Győr 23 éves jobbhátvédje, Kovács Krisztián is megállapodott már a tolnai klubbal, az átigazolásukat jövő héten jelenthetik be.