A Szarkák korábbi legendás csatára, Alan Shearer úgy véli, hogy nem Eddie Howe-val a kormánynál vág neki a következő idénynek a Newcastle.

"Szeretném, hogyha maradna, de vajon úgy érzi, hogy kap még egy esélyt? Megint újra akarja csinálni? Sajnos nem úgy látom, hogy Howe lenne a Newcastle vezetőedzője a 2026-27-es kiírásban. Nézem az interjúit, és nem vagyok benne biztos, hogy még ég benne a tűz" - vélekedett a The Rest is Football podcastban Shearer.

Ugyanakkor a volt angol válogatott támadó a csapat felelősségére is felhívta a figyelmet, amelynek sokkal jobban kellene támogatnia az edzőjét egy ilyen nehéz időszakban.

"Néztem a játékosokat [a Sunderland elleni mérkőzésen - a szerk.], és ha ez az, amit az edzőért való harcnak neveznek, akkor nagyon rosszul csinálták. A busz alá lökték" - húzta alá Shearer.

Az angol szakvezető ténykedése alatt kétszer is bejutott a Bajnokok Ligájába a Newcastle (2023-24- és 2025-26). Csakhogy ez mindkét idényben rányomta a bélyegét a bajnoki szereplésre: korábban hetedikként végeztek, jelenleg pedig csak a 14. helyen állnak a Szarkák.

