A Nápoly edzője szívesen dolgozna együtt Cristiano Ronaldóval

Cristiano Ronaldo átigazolása még mindig napirenden van, a Manchester United rutinos támadója a Bajnokok Ligája miatt keresne magának új csapatot, igaz egy sor nagy klub jelezte, hogy nem tesz ajánlatot a labdarúgóért. Olasz és angol sajtóértesülések szerint ugyanakkor az ügynöke, Jorge Mendes felajánlotta őt az SSC Napolinak is, mi több Spallettiéknek tetszik is az elképzelés, így akár még az is előfordulhat, hogy Ronaldo ismét Olaszországban köt ki.

„Egy Ronaldo mezzel bővüljön a gyűjteményem? Ebben mindenki benne lenne. Szeretném tudni, melyik edző nem látná szívesen őt a csapatában. Nyert jó néhány BL-t, több gólt szerzett, mint bárki más, a pálya bármelyik pontján jól játszik, és egyedül megoldja a problémákat” – áradozott Ronaldóról Spalletti.

A klubváltás az olasz edző szerint sem lenne egyszerű, de mivel a Manchester Uniteddel korábban szóba hozták a Napoli gólerős támadóját, Victor Osimhent is, akár egy játékoscsere keretében is Olaszországba kerülhet Ronaldo.

