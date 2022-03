A nagy pénzrablás: azaz melyik csapatnak van a legtöbb szurkolója?

A futball, mint a legtöbb sport, legalább annyira szól a szurkolókról, mint a pályán zajló eseményekről. Ahogy arra a goal.com is rámutat, a foci, mint üzlet egyszerre támaszkodik a nézőtereket megtöltő fanatikusok jegyvásárlására, és a szurkolói fanshopokból és relikviákból származó bevételekre.

Az általában igaz, hogy a siker magával hozza a rajongókat, de egy klub népszerűségében szerepet játszanak a földrajzi, a történelmi és még a kulturális hagyományok is. Nem mindig a legtöbb trófeát bezsebelő klub a legnépszerűbb, de tény, hogy a győzelem segít a rajongótábor felépítésében.

Melyik a legnépszerűbb klub?

A Forbes szerint 2020-ban a Real Madrid és a Barcelona volt a világ két legértékesebb futballklubja, a spanyol alakulatok vagyona egyenként több mint 4 milliárd dollárra (2,8 milliárd fontra) becsülhető. A Manchester United nem sokkal maradt el tőlük 3,8 milliárd dollárral (2,7 milliárd font), az első hatba még a Bayern München, a Manchester City és a Chelsea fért be.

Míg a gazdasági mutatókat könnyű kiszámítani, azt már szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hány rajongója van az egyes kluboknak, de a mezeladások, a stadion mérete és a közösségi média követők számba vétele egy közelítő képet adhat a népszerűségről.

Melyik futballklubnak van a legtöbb közösségi média követője?

Helyezés Klub Ország Követők 1 Real Madrid Spanyolország 252.1 millió 2 Barcelona Spanyolország 250.3 millió 3 Manchester United Anglia 142 millió 4 Juventus Olaszország 104.1 millió 5 Chelsea Anglia 93.4 millió 6 Liverpool Anglia 92.7 millió 7 PSG Franciaország 91 millió 8 Bayern München Németország 88.7 millió 9 Manchester City Anglia 76 millió 10 Arsenal Anglia 75.9 millió

Megjegyzés: A hivatalos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok és YouTube fiókok követőinek együttes száma 2021 februárjában.

A Real Madrid és a Barcelona rendelkezik a legtöbb követővel a közösségi médiában, igaz ez az összes főbb csatornára, és az is látszik, hogy az összes többi csapat tisztes távolból követi a két ősi riválist. A harmadik Manchester United jóval lemaradva fért csak fel a dobogóra, igaz, a Vörös Ördögök csak 2012 áprilisában indították el Twitter-fiókjukat, három évvel a Liverpool után. A Juventus népszerűsége Cristiano Ronaldo leigazolása után nagyot nőtt, de így is kevesebb, mint fele annyi követője van, mint az élen állóknak. Meglepő lehet, hogy a Chelsea megelőzte a hatszoros BL-győztes Liverpoolt az összeállításban, ugyanakkor az is említésre méltó, hogy az újgazdag PSG is ott van a legnagyobbak között, közel 100 millió követővel, a franciák közösségi média befolyása a Bayern Münchenéhez hasonlítható, és megelőzik a Manchester Cityt és az Arsenalt is.

Nem fért be a 10 legnépszerűbb csapat közé a hétszeres BL-győztes AC Milan (40 millió követő) és a városi rivális Inter sem. A kék-feketék a Tottenhammal és a Flamengóval egyetemben 37-38 millió követővel rendelkeznek.

Mást mutat a stadion mérete, amely gyakran nincs összhangban a klub népszerűségével.

Melyik csapatnak van a legnagyobb stadionja?

Helyezés Klub Stadion Kapacitás 1 Barcelona Camp Nou 99,000 2 Kaiser Chiefs Soccer City 94,700 3 Club America Estadio Azteca 87,500 4 ATK Mohun Bagan Salt Lake Stadium 85,000 5 Borussia Dortmund Signal Iduna Park 81,300 6 Real Madrid Santiago Bernabeu 81,000 7 Universitario Estadio Monumental 80,000 8 AC Milan / Inter San Siro 80,000 9 Flamengo / Fluminense Maracana 78,000 10 Esteghlal / Persepolis Azadi Stadium 78,000

Míg a Barcelona és a Real Madrid a stadionok befogadóképességét illetően is az első 10-ben van, addig a Manchester United, a Liverpool, a Juventus és a Bayern München már lemaradt az összeállításról. A dél-afrikai Kaiser Chiefs és a mexikói Club America kétségtelenül a legnagyobb klubok saját országukban, de vonzerejük nem terjed túl saját államuk határain. Sőt, ha megnézzük, a 10 legtöbb online követővel rendelkező csapat közül csak kettő, a Real Madrid és a Barcelona fért fel a legméretesebb stadionok listájára.

Mely csapatok adják el a legtöbb mezt?

A legnépszerűbb futballmezek országonként eltérőek, így például lehet, hogy a Flamengo felszerelése jól fogyhat Brazíliában, vagy az Aston Villa mezei Anglia egyes részein, de a nemzetközi piacon nem annyira divatosak. A világpiaci adatok alapján a Barcelona, ​​a Real Madrid, a Manchester United és a Liverpool rendszeresen szerepel a legtöbb eladott mez listáján, csakúgy, mint az Arsenal, a Chelsea, a Paris Saint-Germain és a Juventus.

A Planet Football szerint a Liverpool hazai garnitúrája volt a legkelendőbb futballmez az Amazonon 2019–2020-ban, míg a Manchester United, a Manchester City és az Arsenal hazai és idegenbeli felszerelése mind helyet kapott a top 10-ben. Ha azonban csak az Egyesült Államokat nézzük, itt a legkelendőbbek a Real Madrid és a Barcelona mezei voltak, de meglepetésre számos mexikói klub is sokat értékesít ebben az országban.

Melyik csapat rendelkezik a legtöbb rajongóval?

Úgy tűnik, a Real Madridnak és a Barcelonának van a legtöbb szurkolója világszerte, a Manchester United pedig – amely egykor a világ vitathatatlanul legnépszerűbb sportcsapata volt – a spanyol óriások mögött a dobogó harmadik fokára csúszott vissza. Ez a három klub nemcsak a közösségi médiában, hanem a stadionméret és az eladott mezek száma alapján is a világ élmezőnyébe tartozik. Vonzerejük valóban globális, és ez az értékükben is megmutatkozik. A trió tagjai ugyanis az egyedüli futballklubok a Forbes által összeállított legértékesebb sportcsapatok top 10-es világranglistáján.

Az is elmondható, hogy az olyan komoly hagyományokkal rendelkező klubok, mint a Liverpool, a Juventus és a Bayern München, szintén még az óriások csoportjába tartozik, amelyek némileg lemaradtak népszerűségben az első háromtól. És jól látható tendencia, hogy az újkori behemótok, mint a Chelsea, a Manchester City és a PSG, jelentős támogatással büszkélkedhetnek.