A MU ellen szakadt meg a City szériája - Pep: Talán nem érdemeltünk vereséget

Megszakadt a Manchester City 21 tétmérkőzésből álló győzelmi szériája - épp a városi rivális tudott véget vetni minden idők egyik legeredményesebb sorozatának, miután Solksjaerék 2-0-ra megverték az Etihadban Guardiola együttesét. (jegyzőkönyv)

Bruno Fernandes büntetőjével és Luke Shaw szép befejezésével a Manchester United tartja a második helyet a tabellán, mögöttük szorosan, egy ponttal lemaradva tobzódik a Leicester. A City előnye tíz fordulóval a vége előtt 11 pontra olvadt a Vörös Ördögökkel szemben.

A katalán kiemelte az Ole-Gunnar vezényelte United erősségeit, illetve párhuzamba állította ezt a mérkőzést az előző, West Ham elleni találkozóval is.

"Fantasztikus meccs volt. A United hihetetlenül magasan presszingelt és nagyon gyorsan kontrázott. Jól játszottunk, de elől nem voltunk annyira hatékonyak, ezért gratulálok az ellenfélnek. Semmi sem változott. Ha nyerünk egy meccset, már a következőre koncentrálunk - most is ez történik: veszítettünk, megyünk tovább. Ez egy lecke volt. A 2-0 ellenére tényleg jók voltunk. A West Ham ellen sokkal gyengébben játszottunk, talán nem is érdemeltük meg, hogy győzzünk - ma pedig talán nem érdemeltük meg, hogy vereséget szenvedjünk."