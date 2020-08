A megyei bajnokságot sem kíméli a vírus: itt az első halasztás

Még el sem kezdődött a szezon, de máris bejelentették, hogy a Pest megyei I. osztályban elmarad egy meccs a koronavírus-járvány miatt. A bajnokság szombaton kezdődik a csapatok többsége számára, de a Nagykáta bejelentette, hogy nem tudja fogadni a Tökölt az első fordulóban.

„A Nagykáta Sportegyesület a városban kialakult járványhelyzet jelen szakaszában úgy rendelkezett, hogy bizonytalan ideig felfüggeszti a labdarúgó edzéseket, mérkőzéseket! Ezen időszakban a Nagykáta Városi Sporttelep is zárva tart! A sporttelep fertőtlenítésére is sor kerül az elkövetkező napokban! Ez azt jelenti, hogy a hétvégi, Tököl elleni bajnoki labdarúgó-mérkőzés is elhalasztásra került! Az egyesület vezetése felelős döntést szeretett volna hozni mindannyiunk egészségének megőrzése véget! Ezen intézkedések visszavonásig vannak érvényben!” – írta közleményében Hegedűs József az egyesület elnöke.

A városban valóban felütötte fejét a járvány, amiről Dorner Gábor polgármester is beszámolt és ezzel együtt korábban az augusztus 20-i rendezvényeket is lemondta, de a helyi idősek otthonában is látogatási, valamint kijárási tilalmat rendelt el.