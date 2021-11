A Manchester United kész kifizetni Rodgers lelépési díját

A Sun információi szerint a Manchester United vezetése már fel is vette a kapcsolatot Brendan Rodgers képviselőivel Ole Gunnar Solskjaer utódlásának ügyében. A norvégnak a szombati, Watford elleni 4-1-es zakót követően kellett távoznia az Old Traffrodról, helyét ideiglenesen Michael Carrick vette át, a Villareal elleni Bajnokok Ligája meccsen is ő irányítja majd Ronaldóékat.



Mindeközben a Le Parisien arról ír, hogy Zinedine Zidane válthatja Maurcio Pochettinót a Paris Saint-Germain kispadján. Ez pedig azt jelenti, hogy egy ajtó bezárulni látszik a manchesteri vezetők előtt, egy másik viszont nagyobbra nyílhat. Jelesül most úgy tűnik, hogy a Real Madriddal Bajnokok Ligája-győztes francia nem lesz a United menedzsere, ugyanakkor a Premier Leauge-et remekül ismerő, kiismerő Pochettinót igen.



Sokan éppen ezért tartják az argentint a legjobb választásnak a Manchester United kispadjára, és a hírek szerint Mauricio Pochettinót kifejezetten érdekli a lehetőség, olyannyira, hogy egyáltalán nem lenne ellenére a váltás.

