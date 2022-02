A Manchester United játékosát hamarosan bejelentik új csapatánál

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Sky Sports Italia újságírója, Fabrizio Romano információi szerint a Manchester United középpályása, Andreas Pereira a Flamengóban folytatja pályafutását. A klubok mindenben megegyeztek egymással, a 26 éves brazil 10,5 millió euróért vált csapatot.

A mellőzött támadóra Ole Gunnar Solskjaer rendre nem számított az elmúlt években, hiszen először 2020-ban a Lazióhoz, míg 2021-ben új csapatához, a Flamengóhoz adták kölcsön.

Pereira 2011-ben került be a Manchester United utánpótlásába, és mivel roppant tehetségesnek tartották, nem is kellett sokat várni rá, hogy felkerüljön a felnőttek közé. 2015. március 15-én a Tottenham ellen mutatkozhatott be a manchesteriek első csapatában. A brazil 75 mérkőzésen lépett pályára a vörös ördögök színeiben, és összesen 4 gólt szerzett.

