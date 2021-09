A Manchester United Haalandot és Bellingham-et is akarja a nyáron

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Dortmundban nem különösebben kedvelik majd az emberek a Manchester Unitedet, hiszen az angol klub nyáron elviette a fekete-sárgáktól Jadon Sancho-t, de már két újabb futballistát akar a MU a német keretből.

A 18 éves Jude Bellingham-et nemcsak a vörösök, hanem a Chelsea és a Manchester City is szeretné. A fiatal futballista értéke a Transfermarkt szerint 55 millió eurót ér és Angliában a Birmingham játékosa volt, 2020 nyarán a Dortmund 23 millió euróért vette meg.

A The Sun írása szerint 2020 áprilisában a Sir Alex Ferguson vendégüllátta az Old Traffordon a fiatalembert és a szüleit és ekkor Ole Gunnar Solskjaer is találkozott a játékossal, de nem tudták rábeszélni arra, hogy a MU-hoz igazoljon.

Bellingham jól döntött, hiszen a német együttesben főszerepet kapott, rendszeresen futballozhat. Mindezzel együtt az angol bulvárlap egyik forrása azt állítja, hogy Bellinghamre nagyon jó benyomást tett a Manchester United és a Fergusonnal történt találkozás volt a hab a tortán, de akkor azért döntött a Dortmund mellett, mert játszani akart. Az újság szerint a Manchester United nyáron újra meg akarja hívni magához a fiatal játékost.

És ha minden az angolok tervei szerint alakul, akkor Bellingham nem egyedül, hanem Erling Haaland társaságában repül át a csatornán. Az Express szerint jó esély van arra, hogy a Dortmund norvég csatára 2022 nyarán csatlakozzon az angol klubhoz. Solskjaer nemcsak honfitársa Haalandnak, ennél sokkal szorosabb a kapcsolatuk. A szakembernél mutatkozott be a felnőttek között a támadó, amikor még mindketten a norvég Molde alkalmazásában álltak.

Jövő nyáron Haalandot 75 millió euróért szerződtetheti bárki, hiszen ekkor már életbe lép a szerződésében lévő, a kivásárlási árát szabályozó záradék. Egy dolgot nehéz elképzelni: Cristiano Ronaldót és Erling Haalandor egy csapatban, de ez már legyen Solskjaer baja.

