A Manchester United és Cavani történelmet írt a Roma ellen

A Manchester United csütörtök este tönkreverte a Romát (6–2) az Európa-liga elődöntőjében, pedig a szünetben még a vendégek vezettek az Old Traffordon. Ezzel több tekintetben is a csúcsokat ostromolta a klub.

A MU lett a második csapat, amely nemzetközi klubsorozat elődöntőjében hat gólt tudott szerezni, ez korábban csak a Real Madridnak sikerült 1964-ben. Az angol együttes a Roma ellen nem először rendez parádét, hiszen 2006-ban a BL-negyeddöntőben 7–1-re nyert az együttes.

6 - @ManUtd have scored six goals in a single match in European competition for the first time since netting seven against Roma in April 2007; they are the first side to net as many in a major European semi-final since Real Madrid in the European Cup in May 1964. Fun. #UEL pic.twitter.com/xpRgCbl2Rd