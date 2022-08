A Manchester United elhappolhatja a Barca sztárját a Chelsea elől

Eddig a Chelsea akarta leigazolni a katalánok támadóját, most azonban fordulat történhet.

A Daily Mail beszámolói szerint a csatárt kereső Manchester United gárdája ugyancsak meg akarja szerezni a Barcelona létszámfeletti támadóját, Pierre-Emerick Aubameyangot, akit hetek óta a Chelsea csapatával boronáltak össze.

A forrás szerint a gaboni gólfelelős átigazolására 25 millió font ellenében kerülhet sor, de egyelőre nem tisztázódott, hogy melyik angol csapat adhat lehetőséget számára.

A 33 éves csatárt mindössze fél évvel ezelőtt, a téli átigazolási időszak végén igazolta le a katalán klub. Aubameyang azóta 23 mérkőzésen 13 alkalommal volt eredményes a Blaugrana színeiben, a spanyol bajnokság előző kiírásának második felében 17 meccsen 11 gólig jutott.

Azelőtt négy éven át az Arsenal futballistája volt, még korábban pedig a Borussia Dortmundot erősítette, ahol a Chelsea menedzserével, Thomas Tuchellel is dolgozott együtt. A német szakember érthető módon ragaszkodna hozzá, de az érintett klubok még nem tudtak megállapodni egymással, így került képbe a Manchester United érdeklődése, amely most akár be is előzheti a "kékeket" az érte folytatott versengésben.

