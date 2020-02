A Manchester City sztárja és edzője is kitart a csapat mellett

Sajtóértesülések szerint a spanyol tréner és az angol támadó mindenképpen marad a kékeknél.

A Sky Sports értesülése szerint Pep Guardiola és Raheem Sterling az UEFA eltiltása ellenére sem tervezi elhagyni a Manchester Cityt.

Az Európai Labdarúgó Szövetség két évre eltiltotta az összes európai kupasorozattól a Manchester Cityt és 30 millió euróra meg is büntették a klubot, mert súlyosan vétett a pénzügyi fair play szabályai ellen.



Az elsőfokú döntés óta több pletyka is napvilágot látott, amelyek szerint, ha az UEFA határozata valóban jogerős lesz, Pep Guardiola el fogja hagyni a Manchester Cityt, hiszen rettenően fontos számára a .



A Sky Sports azonban azt is tudni véli, hogy a spanyol tréner közölte a játékosaival, hogy szerződése lejárta előtt semmiképpen sem fog távozni a klubtól.

A hírek szerint Guardiola mellett a Real Madriddal is szóbahozott Raheem Sterling is hűséges marad a Cityhez, és akkor sem távozik, ha nem játszhat a BL-ben.