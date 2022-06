A Manchester City sztárja az Arsenal helyett a Realt vagy az Atléticót választhatja

Az Arsenal egyre nehezebb helyzetben van a Manchester City átadólistára került sztárja, Gabriel Jesus utáni hajszában, ugyanis a csatárt a Realnak, illetve Atlético Madridnak is felkínálták már.

Helyi hírek szerint az ágyúsok komolyabb ajánlatot is készek lennének letenni a brazil csillag asztalára, kinek megszerzése immáron sokkal komolyabb feladattá vált, mint korábban hitték. Jesus Manchesterből való távozása a szezon végén vált felkapott sajtótémává, amikor is Pep Guardiola csapata hivatalosan is bejelentette a brazil posztjára érkező Erling Haaland szerződtetését.

Az Arsenal mellett szól, hogy Mikel Arteta kiváló munkakapcsolatot ápolt Jesussal, amikor az City segédedzőjeként dolgozott, így a hírek szerint egyik félnek sem lenne ellenére a szóban forgó klubváltás.

Ami viszont a madridi gigászok mellett szólhat az a Bajnokok Ligája, ugyanis az Arsenal lemaradt a BL-indulást érő helyekről, ami azt jelenti, hogy csak az Európa-ligában indulhat a következő szezonban.

Az ágyúsok már tárgyaltak korábban a brazil támadó ügynökével, Marcelo Pettinatival, de most a LaLiga óriásainak érdeklődése megnehezítette a már szinte sínen lévő üzletet. A spanyol és olasz klubok érdeklődéséről szóló korábbi jelentések állítólag ahhoz vezettek, hogy az észak-londoni csapat heti 190.000 font/hétre emelte fizetési keretét, plusz bónuszokat is ígért a csatár ösztönzése érdekében. A 25 éves játékos ezzel jelentős emelést kapna a Manchester Citynél kapott heti 110.000 fontos béréhez képest.

A brazil támadó a legutóbbi szezonban mindössze 28 Premier League-mérkőzésen szerepelt a City színeiben, ami a leggyengébb mutatója, mióta 2017-ben 28 millió fontért megérkezett Manchesterbe.

