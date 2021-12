„A Mallorcával mindenben megegyeztünk, az előszerződést is aláírtuk…” – Interjú Csiki Norberttel

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Tíz éve mint a magyar futball (egyik) legnagyobb ígérete robbant be az élvonalba, mégsem jutott el arra a szintre, amelyre a tehetsége predesztinálta volna. Hogy miért nem, hogy milyen buktatókkal kellett szembesülnie, hogy melyek voltak a karrierjét befolyásoló fene rossz döntések, arról a Birmingham helyett Balassagyarmaton futballozó Csiki Norberttel beszélgettünk. Galambos Dániel interjúja.

– Két héttel ezelőtt a mesterhármasoddal győzte le a Balassagyarmat három egyre a Monort, az elmúlt hétvégén pedig győztes gólt lőttél a Makó ellen. Ez valóban dicséretes, de a te tehetségeddel, a te képességeiddel nem biztos, hogy a Balassagyarmatban szerepelve, és nem feltétlenül a Monor és a Makó ellen kellene szórnod a gólokat, nemde?

– Trükkös kezdés… Valóban nem úgy indult a pályafutásom, és az első pár évem a felnőtt futballban, hogy erőm teljében a harmadosztályban játszom. Akkor mindenkitől, aki csak élt és mozgott a futballban azt hallottam, valamelyik európai topligában kötök ki. Most jön ugye a kérdés, hogy miért nem. Rossz döntések tömkelege, valamint sérülések miatt. Megbíztam például játékosügynökökben, akik vagy átvertek, vagy az utolsó pillanatban elszúrták az üzletet, de sok egyéb tényezőn is múlt.

– Amikor két éve a Kaposvár játékosaként bevetted a Fradi kapuját, pontosan emiatt sajnálkoztál, hogy sérülések és rossz döntések miatt vesztetted el pályafutásod legszebb éveit. A sérülésekkel nyilván nem lehet mit kezdeni, de melyek voltak azok a rossz döntések?

– Sajnos a sérüléseimet sem lehet csak a szerencsétlenség számlájára írni, magam is ludas vagyok bennük, ráadásul rendre a legrosszabb időpontban ért a baj, a legjobb félszezonjaim idején, amikor nagyon jó helyekről kerestek. Előfordult, hogy félrediagnosztizáltak, és az előrejelzett három hét helyett három hónapot hagytam ki. Amikor hat éve az MTK-ban hat gólt szereztem, s az idény végén az Európa-ligába jutottunk, a lejáró szerződésemmel mindenki azt gondolta a környezetemben, nívós helyen folytathatom. A spanyol másodosztályú Mallorcával mindenben megegyeztünk, az előszerződést is aláírtuk, én minden más hazai és külföldi lehetőséget visszamondtam miatta, de két hónap huzavona következett, és nem lett az ügyből semmi. Később kiderültek háttérinfók, de hagyjuk, rég volt. Többször is váltottam mindenesetre azóta ügynököt.

– Azaz ha egy játékos épp nem szupertehetség, eléggé kiszolgáltatott?

– Szerintem még ők is. Tudnám sorolni a csapattársaimat, akik a képességeik alapján európai topligában játszhatnának, persze korántsem mindig az ügynök a sáros, legalább annyira múlik a nem elég profi hozáálláson, hogy sokakat elvisz az éjszaka. A menedzseren annyiban múlik, hogy akkor lenne rá a legnagyobb szükség, amikor nem megy annyira a játékosnak, amikor bajban van, akkor kellene ügynöki részről beletenni a kőkemény munkát. Ha megy a szekér, nyilván mindenkit könnyebb eladni.

