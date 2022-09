A magyar válogatott csapatkapitánya bejelentheti visszavonulását

Szerda délután fog sajtótájékoztatót tartani.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A csakfoci.hu információi szerint a szerda délutáni órákban a magyar válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám sajtótájékoztatót fog tartani, melyen fontos bejelentésre készül.

A forrás úgy tudja, a játékos a soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzés után nem lép pályára többet tétmeccsen a válogatottban, és várhatóan a nyilvánosság előtt közölni visszavonulását a nemzeti csapattól.

A 34 éves támadó részt vett az előző két Európa-bajnokságon, összességében pedig 84 találkozón 25 gólt szerzett a nemzeti csapat színeiben.

Szalai korszakos egyénisége a magyar válogatottnak: 2009 februárjában, Izrael ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban, összesen hét szövetségi kapitánynál is kihagyhatatlan és az egyik legfontosabb tagja volt az együttesnek. Később aktív részese volt a csapat modernkori sikerkorszakának is.

A 3. csoportot hét pontjával jelenleg vezető magyar nemzeti csapat pénteken, Lipcsében Németország vendége lesz, három nappal később pedig a Puskás Arénában az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatottat fogadja.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig, német), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Hátvédek: Bolla Bendegúz (Grasshoppers, svájci), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Lang Ádám (Omonia Nicosia, ciprusi), Mocsi Attila (Zalaegerszeg), Willi Orbán (RB Leipzig, német), Szalai Attila (Fenerbahce, török)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (NK Osijek, horvát), Nagy Ádám (AC Pisa, olasz), Nego Loic (MOL Fehérvár), Schäfer András (Union Berlin, német), Styles Callum (Millwall, angol), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai, dél-koreai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union, amerikai), Szalai Ádám (FC Basel, svájci), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig, német), Varga Kevin (Hatayspor, török), Vancsa Zalán (Lommel SK)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Németország-Magyarország NL-mérkőzésen a hazaiak győzelme 1.25, a döntetlen 6.00, a vendégsiker 13.50-szeres szorzóval fogadható. (x)