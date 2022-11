A magyar labdarúgás idei legnagyobb szégyene: Grönlandtól kapott ki a válogatott

Erre a vereségre aligha lehet mentség...

A megfiatalított, több újoncot is bevető magyar férfi futsalválogatott 1-0-ra elveszítette vasárnapi felkészülési mérkőzését a horvátországi Porecben. A Grönland(!) elleni fiaskóra a hiányzók nélkülözése és a fiatalok jelenléte sem lehet valós indok, bár a szövetség megpróbálkozott annak tekinteni.

Az MLSZ.hu beszámolója szerint a magyar futsal válogatott egy három csapatos felkészülési tornán fog részt venni Horvátországban, mely előtt Grönland ellen játszott egy barátságos mérkőzést.

Bár a magyar válogatott végig jóval veszélyesebben játszott ellenfelénél, több hatalmas ziccert is kidolgozott, ám a legnagyobb helyzeteket is kihagyta. Az ellenfélnek ezzel szemben nem voltak komolyabb lehetőségei, a meccs hajrájában büntetőből mégis megszerezte a meccs egyetlen gólját, és ezzel a győzelmet is.

"Újoncokkal, teljesen új összetételben léptünk pályára a mai mérkőzésen, amelyen az volt a cél, hogy mindenki hasonló játékidőt tölthessen a pályán, és az újak megtapasztalhassák a nemzetközi mérkőzések tempóját. A helyzeteink alapján könnyedén megnyerhettük volna a találkozót, de a befejezéseink pontatlanok voltak, a folytatásban ennél sokkal jobban kell koncentrálnunk a kapu előtt. A holnapi mérkőzésnek a mai tapasztalatokkal felvértezve vágunk neki, az újoncaink jobban felkészülhetnek rá, hogy mi vár rájuk, és milyen elvárásoknak kell megfelelniük a válogatott mérkőzésein" – mondta a mérkőzés után Turzó József szövetségi kapitány.

Bizonyára a magyar válogatott sem volt tisztában Grönland erejével, ahogy senki sem ismerhette őket, mert évente csak néhány mérkőzést játszanak. Ugyanakkor abban biztosak lehetünk, hogy a mieinknél jóval szerényebb körülmények közt van lehetőségük felkészülni egy-egy nemzetközi mérkőzésre, így bármikor kötelező lett volna ellenük a győzelem.

Alighanem ez a pofon legalább akkora a szégyenfolt a magyar labdarúgásban, mint amikor a nagypályás felnőtt válogatott 2017-ben kikapott Andorrától.

Szerencsére hamar van lehetőség a javításra, ugyanis a magyar válogatott hétfőn ismét megmérkőzik a grönlandi együttessel, immár a három csapat részvételével szervezett hivatalos torna keretében, majd szerdán a lettek ellen lép pályára.

