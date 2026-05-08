Bózsik Tamás

A Magyar Kupa-döntő egyenpólójának története: így alakult ki az FTC–ZTE-barátság

Köztudott, hogy a Ferencváros és a Zalaegerszeg szurkolói baráti viszonyt ápolnak egymással, ennek megfelelően egyenpólókat árusít a két tábor a szombati MOL Magyar Kupa-döntőre. A zalai B-közép korábbi vezetője egy interjúban beszélt arról, hogyan is alakult ki ez a jó viszony a két csapat drukkerei között.

Szabó Tibor, becenevén Tike, Ekler Elemér: Megkoronázva c. könyvében beszélt arról, hogyan alakult ki a zalai és a ferencvárosi ultrák baráti viszonya. 

"Akkor még zöld-fehér volt a ZTE színe, sokan kis-Fradinak hívták – mesélte még 2001-ben -ben a ZTE bajnoki címét követően Szabó. – Tény, hogy már az első FTC–ZTE-mérkőzés után, amelyet Juhász Pista góljaival [az 1972-73-as szezonban – a szerk.] megnyertek a fővárosi zöld-fehérek, 

a két szurkolótábor barátként jött ki a Népstadionból. Azt skandáltuk, hogy „egyetértés, szabadság, ZETE–FRADI-barátság!”

A 2000-es évek elejére a lelátót saját kocsmára cserélő egykori kápó arról is szót ejtett, hogy a ferencvárosi szimpatizánsok rendszeresen felkeresték, amikor a ZTE-nél vendégeskedtek kedvenceik. 

"Az egerszegi Fradi-mérkőzések után még mindig megkeresnek a kocsmámban a Ferencváros szurkolói, akik tudják rólam, hogy egykor a B-közép vezetője voltam. Emlékeznek arra, hogy a mi időnktől kezdődik a ZTE–Fradi-barátság. Milyen érdekes, a Fradi szurkolótábora mindenhol balhézik, de Zalaegerszegen soha" – utalt az FTC-tábor akkori összetűzéseire. 

A MOL Magyar Kupa döntőjén szombaton 18 órakor indul útjára a labda, meglepő módon fehér lelátók előtt. A két szurkolótábor ugyanis fehér egyenpólót adott ki a találkozóra, illetve kéri, hogy ilyen színben jelenjenek meg a drukkerek a kapuk mögött

