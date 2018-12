A magyar foci legendás meccse: Grasshoppers - Ferencváros

Egy újabb sztori a 90-es évekből.

Ahogy a múlt héten megjelent nagyinterjúnkban olvashattátok, november végén jelent meg az 50 focisztori 30-asoknak című könyv, amelyet Banai Ádám, Bánkuty Tamás és Suchman Péter alkottak meg.

Mindhárman szenvedélyesen szeretik a focit, de egyikük sem ezen a területen dolgozik. Ezzel a könyvvel szerették volna kiírni magukból mindazokat a gondolatokat és élményeket, amelyeket a 90-es évek, azaz kamaszkoruk időszaka adott nekik. Az alábbi linken olvashattok bővebben a könyvről.

„Lisztes, lődd már be!”

„Vincze Ottó jön. Lerántják. Nem lehet lerántani!”

Knézy Jenő legendás mondatai még most is rengetegszer jutnak eszembe. A Grasshoppers - Fradi a ’80-as években született generáció legikonikusabb magyar klubmeccse, amit Gren kiállítása, vagy a későbbi három nagy vereség sem homályosít el. Az egész Bajnokok Ligájához való viszonyunkat ez a meccs határozta meg. Ekkor jutott be először magyar csapat a csoportkörbe, ahol ráadásul 5 ponttal a csoport harmadik helyét szerezte meg a Fradi.

Már a csoportkörbe jutás is hatalmas teljesítmény volt. Az ellenfél, a belga Anderlecht komoly játékerőt képviselt. Elég csak annyit mondani, hogy az a Babayaro is ott játszott, aki később a Chelsea sztárja lett. Az eredmény fényét az is emelte, hogy a magyar foci már ebben az időben sem volt igazán jó helyzetben, az 1996-os Eb selejtezőjében sem álltunk túl fényesen. A Grasshoppers elleni meccs előtt már túl voltunk egy megalázó vereségen Izland, illetve az akkor még szintén mögénk sorolt törökök ellen. Ekkor persze még nem tudhattuk, hogy a két török gólt jegyző Hakan Sükür később mekkora sztár lesz.

Így érkeztünk el az első csoportmeccshez, amit Zürichben, a Grasshoppers ellen kellett megvívni. Ráadásul meglehetősen tartalékosan. Nem játszott többek közt Kuntics, Keller, Kuznyecov és Páling sem, így a következő csapattal állt fel a Fradi:

Hajdu, Telek, Simon, Milovanovic, Kopunovic, Nyilas, Lisztes, Szűcs M., Vincze O., Zavadszky (Nagy Zs. 76.), Fatusi

A Grasshoppers-nek meccs előtt komoly gondokkal nem kellett szembenéznie. A következő csapat lépett pályára:

Zuberbühler, Vogel, Gren, Vega, Thuler (de Napoli 67.), Lombardo, Koller, Geiger, Yakin, Comisetti (Ibrahim 58.), Magnin (Viscaal 67.)

Érzékeltetésként érdemes felidézni, hogy a kapus, Zuberbühler 14 évig volt a svájci válogatott halóőre, és játszott Eb-n és Vb-n egyaránt, Murat Yakin szintén megjárta a 2004-es Eb-t a svájci csapattal, Vogel szerepelt a PSV-ben és a Milanban is, Ramon Vega pedig a Tottenhamben is lehúzott 4 évet.

Bár 23 éve volt a meccs, azóta is rendszeresen visszanézem, és élénken él bennem minden pillanata. Minden pillanat, ahogy én akkor, 1995- ben megéltem. Az első 30 percet végigkísérő gyomorgörcs... Legyünk őszinték, az első harminc percben állandó nyomás alatt volt a Fradi. Nem véletlen, hogy két sárgát is kaptunk. Gren kiállítása viszont mindent megváltoztatott, bár abban a pillanatban sokkal inkább csak azt gondoltam, hogy talán így reálisan megőrizhető a 0-0.

Az első félidő maradék része ezt is adta vissza, hiszen maximum csak kiegyenlítődött a játék képe. A második félidő viszont maga volt az eksztázis. Lisztes gólja abszolút a hihetetlen kategória volt. Bár a vezetést követően felvillant a remény a győzelemre, sokkal inkább az volt a fejemben, hogy innen milyen borzasztó érzés lesz kikapni. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy nyerhetünk.

Aztán jött a legnagyobb csibész, Vincze Ottó két frenetikus gólja. Az ugrás páros lábbal a reklámtáblába. A gólok közt Hajdu védése Yakin tizenegyesénél.

A következő napokban minden reggel remegő kézzel mentem le a közértbe megvenni a Nemzeti Sportot. Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy ez tényleg megtörténik. Azóta is előttem vannak a címlapok. Ha Szűcs Mihályról hallok, csak az jut eszembe, hogy „még szóba kerül a Kerület”. Simonról, hogy glóriát is kaphatna. Azon a héten újra igazi labdarúgó nemzetnek érezhettük magunkat, és ezt a folytatás sem vehette el.

