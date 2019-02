A Lyon elnöke alaposan kiosztotta csapata kulcsemberét

A Monaco elleni vereség után fakadt ki a klub első embere.

Jean-Michel Aulas, az Olymique Lyon elnöke az AS Monaco elleni vereség után fakadt ki, és rendesen kiosztotta a csapata sztárjait.



A Lyon évek óta Európa egyik legjobb nevelőegyesülete, számos sztárt adtak a legnagyobb kluboknak, elég csak Karim Benzemára, Samuel Umtitre vagy épp Alexandre Lacazette-re gondolni, de a klub jelenlegi keretében is akadt jó pár játékos, akik idővel még magasabb szinten is bizonyíthatnak.

A klub elnökének viszont elege lett abból, hogy néhány sztárnak csupán a következő nagy átigazoláson jár az esze, és ezt a Twitter oldalán ki is adta magából:

- Ez a meccs is megmutatta, hogy mindent bele kell adnunk céljaink eléréséhez, de néhány játékos a tudása alatt teljesít. Tévednek, akik azt hiszik, hogy majd az év végén eligazolhatnak egy nagyobb klubhoz. Kevesebb beszédre és jobb teljesítményre van szükség - írt Aulas.



Bár a Lyon első embere nem említett konkrét neveket, nem nehéz kitalálni, hogy az üzenetét elsősorban Memphis Depay-nak szánta, aki nemrég arról nyilatkozott, hogy szívesebben játszana egy sztárcsapatban:

A cikk lejjebb folytatódik

- A Lyon nagy klub, de nem egyike az öt legnagyobbnak Európában. Egy olyan csapathoz akarok igazolni, mint a Real Madrid, a PSG, a Chelsea, a Bayern München, a Barcelona vagy a Manchester City- monda januárban a 25 éves játékos.

Nem csoda, hogy Aulas kiakadt, hiszen a 25 éves támadó pocsék formában van: a Monaco elleni mérkőzésen zsinórban már a második büntetőjét hibázta el, összességében pedig 1417 perce képtelen betalálni.