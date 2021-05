A Liverpool két támadót igazolna, Szalah távozására készülnek?

A liverpooli klub mindenképpen szerződést szeretne hosszabbítani Szalahval, de két támadót is kinéztek maguknak az átigazolási piacon.

A Mirror információ szerint a Liverpool kész szerződést hosszabbítani az elvágyódó Mohamed Szalahval. Az egyiptomi szerződése 2023 nyarán jár le, ha a Liverpool komoly pénzt akar látni a 28 éves csatárért, még most nyáron kellene tőle megválnia. Szalah már többször jelezte, hogy új kihívásokra vágyik, azonban a Liverpool magabiztos abban, hogy az Anfielden tartsa a támadót.

A Liverpool átigazolási politikája azonban kissé árnyalja a képet, hiszen a Mirror szerint két támadót is igazolnának a Vörösök idén nyáron. Kérdés csak az, hogy Szalah mellé, vagy helyére. A liverpooliak egyik célpontja a Leeds United szélsője, Raphinha lehet. A brazil idén mutatkozott be a Premier Leagueben, és igencsak jó szezont futott. Amelett, hogy szenzációsan cselez és kiváló technikai képességei vannak, 6 gólt lőtt és 9 gólpasszt is kiosztott társainak. Raphinha ráadásul az UOL Esportenak adott nyilatkozatában a Liverpool braziljairól is beszélt:

Alisson Brazília déli részéről jött, ahogyan én is. Fabnho, Firmino és én pedig szinte teljesen ugyanonnan származunk. Firmino volt az első, aki üzent nekem mikor Angliába igazoltam. Egy igazán nagyszerű barát.

Jürgen Klopp másik célpontja Petson Daka, a zambiai támadó szenzációs idényt futott a Red Bull Salzburgban, 28 meccsen 27 gólt szerzett az osztrák bajnokságban, minden sorozatot figyelembe véve pedig 34 gólig jutott a csatár. Dakáért azonban hatalmas a verseny, a két manchesteri csapaton kívül az Arsenal és a West Ham is szívesen látná az igencsak gólerős támadót.

