A Liverpool és a Chelsea is beszáll az RB Leipzig támadójáért folytatott harcba

A bombaformában lévő csatárért sorban állnak Európa élcsapatai.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a szívesen látná a soraiban a 23 esztendős támadót, Timo Wernert.

A Mirror szerint viszont a és a is szemet vetett az csatárára.

Sajtóinformációk szerint a Kékek már fel is vették a kapcsolatot a Lipcsével, de úgy tűnik ki, hogy most a Vörösök is beszállnák a német válogatott támadó megszerzéséért folytatott csatába.

A hírek szerint nagyjából 60 millió eurót kell annak kifizetnie, aki valóban komolyan gondolja a fiatal csatár szerződtetését.

Werner a hétvégén újabb duplát hozott össze a listavezető RB Leipzigben és 18 forduló elteltével már 20 találatnál jár.