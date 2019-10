A Liverpool egykori játékosát szemelte ki a Manchester United

A középpályát is megerősítenék a Vörös Ördögök.

A fontolóra vette Emre Can leigazolását a Juventustól - írja a Sky Sports.

A Vörös Ördögök nem állnak túl jól a pálya közepén, hiszen Paul Pogba jelenleg sérült, Nemanja Matic már eléggé benne van a korban, a tavaly nyáron igazolt Fred pedig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Ole Gunnar Solskjaer csapatában egyedül a skót Scott McTominay a biztos pont, de Pogba hiányában mellette nincs számottevő opciója a Vörös Ördögöknek.

A csapatot nyáron a szerződése lejártát követően a Paris Saint-Germain kedvéért elhagyta Ander Herrera, akinek a helyére viszont nem igazolt új játékost a Manchester United, és könnyen lehet, hogy a korábban az ősi rivális Liverpoolnál éveket eltöltő Emre Can megszerzésével ezt a hibát próbálják kijavítani.

Can nem számít alapembernek Maurizio Sarrinál a Juventusban, így könnyen lehet, hogy Mario Mandzukiccsal együtt ő is az Old Traffordra teszi át a székhelyét.

