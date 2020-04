A Leicester City kiszemeltjei között is ott van Szoboszlai Dominik

A csapat egyik legnagyobb értékét pótolhatják a magyar válogatott középpályással.

A The Sun értesülései szerint a Red Bull Salzburg magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik a Leicester kiszemeltjei között is szerepel, akkor kerülhet szóba a szerződtetése, ha a csapat középpályása, James Maddison a Manchester Unitedhez igazol.

Nemrég Marco Rossi szövetségi kapitány nyilatkozott arról, hogy Szoboszlai Dominik a nyártól jó eséllyel Olaszországban folytathatja a pályafutását, de a játékos képviselője, Esterházy Mátyás már akkor jelezte, hogy a Salzburg középpályása iránt más országokból, így például Angliából is van érdeklődés.

A The Sun vasárnap azt írta, hogy a Szoboszlai iránt érdeklődő angol klubok egyike a Leicester lehet.

A cikk szerint a Leicester akkor tehet konkrét lépéseket a középpályás megszerzése érdekében, ha egyik legértékesebb játékosa, az idényben a Premier League-ben hat gólnál és három gólpassznál járó, 23 éves James Maddison játékjogát megvenné a .

Ez az üzlet azonban sok mindentől függ, ugyanis az MU-nál Jadon Sancho és Jack Grealish is képben van, de ahhoz, hogy a klub vásárolni tudjon, először is több játékosnak távoznia kellene az Old Traffordról.

A Sun mindenesetre idézi az angliai lehetőséggel kapcsolatban Esterházyt is, aki elmondja, Szoboszlainak vannak angol lehetőségei és az angol bajnokság remek előrelépési lehetőség lenne neki.

„A legfontosabb ugyanakkor most a jelenlegi válság túlélése és az idény befejezése, remélhetőleg bajnokként” – hangsúlyozta a játékosügynök.

A Salzburg egyébként már megkezdte múlt héten a felkészülést a bajnokság folytatására, Szoboszlai pedig egy jótékonysági árverés keretben felajánlott egy mezt, a befolyt csaknem félmillió forintból a koronavírussal szembeni védekezést támogatja szülővárosában, Székesfehérváron.

