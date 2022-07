A lehetetlen igenis lehetséges: Lionel Messi újra Barcelonában!?

A Barcelona elnöke, Joan Laporta nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Lionel Messi egyszer visszatérjen szeretett klubjához:

"Hiszem, sőt remélem, hogy Leo Messi története nem így ért véget a Barcelonánál. A klub még mindig nyitott a visszaszerzésére, a mi felelősségünk, hogy szebben érjen véget barcelonai története, mint ahogy tavaly nyáron befejeződött. A Barcelona elnökeként úgy érzem, hogy Messi adósa vagyok ezért."

Miért távozott Messi a Barcelonától?

Lionel Messi, és a klub korábbi elnöke, Josep Maria Bartomeu között közel sem volt felhőtlen a viszony, Messi már 2020 nyarán is el akarta hagyni a katalánokat. Azonban a 2020/21-es szezonban minden megváltozott, hiszen elnökváltás történt a gránátvörös-kéknél, Joan Laporta pedig minden megtett azért, hogy az argentin zseni idény végén lejáró szerződét valahogy meghosszabbítsák. 2021 nyarán hosszas tárgyalásokat követően a hétszeres aranylabdás játékos egy 50%-os fizetéscsökkentésbe is belement volna, hogy maradhasson a klubnál, ahol felnőtt. Miután a felek mindenben megegyeztek, azonban jött a hidegzuhany. A csapatkapitány és a Barcelona megállapodása nem volt formalizálható, ennek hátterében pedig a Liga új szabályai álltak, amelyek fizetési sapkát vezettek be a kluboknál.

Ez azt jelentette, hogy egy meghatározott keretnél nem lehet magasabb a klub összes bérköltsége – ez az összeg egyébként a Barcelona esetében 98 millió euró –, és Messi fizetésével a Barcelona túllépte volna ezt a keretet.

Ez volt az oka annak, hogy klublegenda 21 év után távozott a Nou Campból, és a PSG-hez igazolt.

Az élet Párizsban

Messi sérülten vágott neki a 2021/22-es szezonnak, és messze a várakozások alul teljesített: 26 bajnokin 6 gól és 14 gólpassz volt a mérlege. A 35 éves argentint még egy évig szerződés köti a PSG-hez, amit valószínűleg ki is fog tölteni, a barcelonai visszatérés csak ezután jöhet szóba.

