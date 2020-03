A Lazio többek között Szoboszlai Dominikkal erősítené meg a keretét

A Serie A második helyén álló rómaiak 4 játékost is szerződtethetnek a nyáron.

Miközben a Lazio labdarúgócsapata arról tájékoztatta a játékosokat, hogy a koronavírus-járvány miatt még egy hétig biztosan otthon kell maradniuk, az edzések elmaradnak, az olasz sajtó már azt találgatja, hogyan fest majd a rómaiak kerete a következő idényben, melyben minden bizonnyal a Bajnokok Ligájában szerepelhet a csapat.

A beszámolók szerint a római klubnál olyan keret kialakításán dolgoznak, amely a Bajnokok Ligájában is versenyképes tud lenni, hiszen az 5. helyen álló, városi rivális AS Romát 17 ponttal előzi meg a 2. Lazio, így a BL-indulás szinte biztosra vehető.

Az egyik új játékos a korábban a Cataniában is futballozó 26 éves argentin Gonzalo Escalante lehet, az ügyében a hírek szerint már meg is született az egyezség, a középpályásnak nyáron jár le a szerződése a spanyol élvonalbeli Eibarnál, melynél ebben az idényben 20 bajnokin két gólpasszt jegyzett.

A kiszemeltek között előkelő helyen említik a Red Bull Salzburg középpályását, Szoboszlai Dominikot, akit Olaszországban már korábban is szóba hoztak a Lazióval, de Tare a jelek szerint nem mondott le a szerződtetéséről.

A 19 éves magyar válogatott játékos 29 tétmeccsen négy gólt és hét gólpasszt jegyzett ebben az idényben klubjában, és mellette szólhat, hogy immár BL-tapasztalata is van, hiszen az ősszel öt mérkőzésen pályára lépett a Bajnokok Ligájában, gólt is szerzett.

Más kérdés, hogy nem a Lazio az egyetlen olasz kérője Szoboszlainak, nemrég a Milannal is hírbe hozták, úgy tudni, Zvonimir Boban szakmai igazgatóval folytak tárgyalások, csakhogy a horvát vezetőt időközben menesztette a milánói klub.

Szoboszlait sokáig Szergej Milinkovics-Szavics alternatívájaként emlegették a Lazióval kapcsolatban, de ha a szerb középpályás mellé érkezne, Escalantéval együtt, akkor jócskán bővülnének Simone Inzaghi vezetőedző variációs lehetőségei, hiszen a kiváló idényt futó, a bajnokságban négy gólnál és 13 gólpassznál járó spanyol Luis Alberto is ott van a keretben.

A bajnoki címért is versenyben lévő Lazio legnagyobb erényének a stabil védekezést tartják, hiszen a legkevesebb gólt kapta a csapat a -ban (23-at), ezzel együtt egy védőt is kinéztek a klubnál a 20 éves, albán válogatott Marash Kumbulla személyében, aki a Verona játékosa, de az és a is kiszemelte már.

A csatársorba pedig a francia világbajnok Olivier Giroud érkezhet, aki már a télen is jött volna, ám a nem engedte el.

A 33 éves csatárnak júniusban lejár a szerződése Londonban, és állítólag már megállapodott a Lazióval egy 3.5 millió eurós, kettő plusz egy évre szóló szerződésben.

Forrás: nemzetisport.hu