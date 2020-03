A La Ligában is rendezhetnek karácsonyi fordulót a csúszás miatt

Idén Angliában és Spanyolországban is lehetnek meccsek karácsonykor.

A koronavírus-járvány miatt a Premier League-hez hasonlóan idén a spanyol élvonalban is rendezhetnek bajnoki fordulót karácsonykor.



A liga, valamint a játékosszakszervezet csütörtökön egyeztett a koronavírus-járvány miatt előbb átmenetileg, majd határozatlan időre felfüggesztett spanyol labdarúgó-bajnokság folytatásának lehetőségeiről, illetve a következő szezon sorsáról.



Spanyolországi lapértesülések szerint a megbeszélésésen több variáció is szóba került.



Az optimistább szerint májusban (vélhetően zárt kapuk mögött) folytatódhatna a bajnokság, így csak minimális csúszást szenvedne el a 2020/21-es szezon, amely szeptember közepén-végén rajtolhatna.



A másik (talán mondhatjuk, hogy realistább) forgatókönyv viszont azzal számol, hogy leghamarabb nyáron, de inkább szeptemberben indíthatják újra a La Ligát.



Ebben az esetben azonban a sűrű versenynaptár miatt a Premier League-hez hasonlóan a karácsonyi ünnepek alatt is rendeznének bajnoki fordulót.



Az angol fociban több mint 150 éves múltra tekint vissza az úgynevezett Boxing Day, kezdetben december 25-én és 26-án is rendeztek bajnokit, 1958 óta azonban csak 26-án.

Forrás: m4sport.hu