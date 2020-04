A koronavírus miatt Ronaldo eladására kényszerülhet a Juventus

A portugál klasszis fizetését a járvány elmúlásával sem tudják majd vállalni a torinóiak.

Az olasz bajnok vezetése rákényszerülhet Cristiano Ronaldo eladására a koronavírus-járvány okozta válság után, mivel a torinói futballklub csak így maradhat talpon gazdaságilag - írta a Tuttosport.

Az újság szerint a portugál sztárjátékos beleegyezett ugyan évi nettó 31 millió eurós bérének csökkentésébe, ám ezt az összeget a krízishelyzet múltával klubja már nem tudja vállalni, akkor sem, ha újra lesz bevétele az olasz bajnoki címvédőnek.

A cikk lejjebb folytatódik

A 35 éves Ronaldón, aki két évvel ezelőtt érkezett Torinóba és szerződése 2022 nyaráig él, a lap szerint legkevesebb 70 millió euróért adhat túl a klub, illetve ha marad az ötszörös aranylabdás csatár, bele kell mennie fizetése hosszabb távra szóló jelentős csökkentésébe.



A Sporttudományok Nemzetközi Központja által készített új tanulmány szerint a játékosok ára a válság miatt akár 28 százalékkal is csökkenhet, ráadásul a portugál sztárfocista életkora sem befolyásolja kedvezően a Juventus helyzetét.



Hozzá kell tenni azt, is, hogy habár a legtöbb klub szívesen látná soraiban Ronaldót, a válság miatt nem biztos, hogy megengedhetik maguknak ezt a jelentősnek tűnő kiadást.



Egyébként, ha az olaszok nem engedhetik meg maguknak Ronaldo foglalkoztatását, az Aaron Ramsey jövőjére is hatással lehet, hiszen a walesi játékos a második legjobban kereső a Juvénál - Ronaldo 500.000 eurót, Ramsey 400.000-et keres hetente.

Több csapat

Forrás: m4sport.hu