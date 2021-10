A korábbi Manchester-legenda szerint Ronaldót bosszantja Solskjaer

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szemmel láthatóan feldúltan hagyta el a pályát Cristiano Ronaldo az Everton elleni 1-1-es döntetlen után, az esetet követően pedig a Manchester United korábbi csapatkapitánya, Gary Neville nyilatkozott a portugál klasszis és Ole Gunnar Solskjaer kapcsolatáról.

Hét nappal az Aston Villa elleni 1-0-s vereség után az Evertont sem tudta legyőzni a Manchester United a hétvégén, a lefújást követően pedig szemmel láthatóan feldúlt állapotban hagyta el a pályát Cristiano Ronaldo. Gary Neville szerint Ronaldo berágott a csapat menedzserére, Ole Gunnar Solskjaerra, ami nem tesz jót a csapatszellemnek.

„Láttam a meccset, és azt is, ahogy Ronaldo levonul. Nem tetszett, amit láttam. Dühös Ronaldo, ha nem játszik? Igen. Dühös, ha nem lő gólt? Igen. Ezeket tudjuk. Ahogy lemegy, és magában bosszankodik, mind-mind a menedzsert hozza kellemetlen helyzetbe” – nyilatkozta a Sky Sportsnak Neville.

A korábbi kiváló futballista szerint Ronaldo elég intelligens ahhoz, hogy tudja, ezzel fölösleges nyomást helyez Solskjaerra.

„Nem fog minden meccsen gólt lőni, és talán nem is fog minden meccsen játszani. De ha így viselkedik, azzal óriási nyomást helyez Solskjaerra. Nagy neveket igazoltak, így egyébként is nagy az elvárás vele szemben. Szerintem ezt meg fogják beszélni az öltözőben” – tette hozzá Gary Neville.

Ugyanakkor Neville azzal is tisztában van, hogy Roanldo nem egy kezesbárány, így a továbbiakban is hangot fog adni annak, ha valami nem tetszik neki. Ronaldo hozzáállását egyébként mások is kritizálták a napokban.

