A következő szezon meccsei is zárt kapusak lehetnek Angliában

Elképzelhető, hogy a Premier League következő szezonját is nézők nélkül rendezik majd.

A Daily Mail szerint karácsonyig fenyeget a zárt kapus sportrendezvények veszélye Nagy-Btiranniában, a Times viszont arról ír, hogy amennyiben addig nem lesz meg az új típusú koronavírus ellenszere, akár jövő májusig is meghosszabbíthatják a nézők nélküli időszakot.



Az angol sajtó szerint olyan forgatókönyv is létezik, amely alapján a mérkőzésket néhány kiválaszott semleges helyszínen rendeznék, nem is feltétlenül stadionokban, hanem akár edzőpályákon.

A BBC emellett úgy tudja, hogy a játékosokat hetente kétszer tesztelnék koronavírusra, a betegség tüneteit pedig naponta vizsgálnák rajtuk.

Kötelező lenne a szigorú higiéniai előírások betartása, de szó van arcmaszkok viseléséről is.



A Daily Mail szerint több klub arról tájékoztatta dolgozóit, hogy június 13-i újraindulással számolhatnak, a BBC ugyanakkor június 8-i rajtról írt.

Több csapat

Amennyiben megegyezés születik a szezon folytatásáról, a csapatok valószínűleg május közepén kezdhetik meg az edzéseket, az és a Brighton már a hét elején lehetővé tette, hogy a futballisták az edzőközpontban végezzék az egyéni tréningeket, és erre készül a is.

A liga tervei szerint május 11-től engedélyezhetik általánosan a kiscsoportos tréningeket, május 18-án a teljes edzéseket.



Nem minden érintett van elragadtatva ugyanakkor a folytatás gondolatától, többen attól tartanak ugyanis, hogy túl korai a visszatérés.

Sergio Agüero, a argentin sztárja hazája egyik tévécsatornáján azt mondta, hogy a játékosok többsége fél, főleg a családosok, ő és csapattársai pedig meglehetősen idegesek és nagyon óvatosak lennének, ha visszatérnének a pályára.



Glenn Murray, a Brighton támadója a BBC-nek azt mondta, hogy mivel a világ minden tájáról származó játékosokról van szó, akik pontenciálisan magukban hordozhatják a betegséget, vannak fenntartásai.

„Néhány futballistának újszülött gyermeke van, akik lehet, hogy érzékenyebbek a betegségre, míg mások az idősebb szüleiknél laknak” – fejtegette a 36 éves csatár.

Forrás: m4sport.hu