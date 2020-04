A klubok egységesek, szeretnék befejezni a Premier League-et

Lehetséges variációk már vannak az újrakezdésre, de konkrét dátumot azonban nem jelöltek meg a folytatásra.

Videokonferenciát tartottak az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő klubok, amely után kinyilvánították, továbbra is elsődleges céljuk a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt idény befejezése.

Mint ismert, a világjárvány miatt március 13. óta szünetel a Premier League.

Az angol élvonal csapatainak pénteki találkozójától sokan azt várták, hogy végső határidőként megjelölik június 30-át a befejezésre, de ehelyett inkább „lehetséges variációkról” egyeztettek.

Több csapat

A megbeszélés után a PL közleményében jelezte, feltett szándékuk a hátra levő 92 mérkőzés lejátszása, de jelenleg „minden időpont csak feltételes”.

A megbeszélést nehezítette, hogy a brit kormány további három héttel meghosszabbította a kijárás korlátozására vonatkozó intézkedését, így ugyanis a klubok még azt sem tudják, mikor kezdhetnek a játékosok edzeni.

Abban mindenki egyetértett, hogy a játékosok, a stábtagok, valamint a szurkolók egészségénél nincs fontosabb, és csakis abban az esetben folytatják a pontvadászatot, ha ezt biztonságosan meg lehet tenni

A beszámolók szerint a fizetéscsökkentés és az átigazolási időszak témakörei nem kerültek szóba.

Utóbbi azért is érdekes, mert ha az idény befejezése június 30. utánra is átnyúlik, több klub is elveszítheti fontos játékosait a lejáró szerződések miatt, de vannak csapatok, amelyek mezszállítót is váltanak ekkor.

A FIFA a közelmúltban azt javasolta, hogy a labdarúgók június 30-án lejáró szerződését addig hosszabbítsák meg, amíg az adott bajnokságot be nem fejezik, és az átigazolási időszakot is tolják el az új évad tényleges elindulásáig, de ez nem kötelező érvényű.

A TÖBBI TOPLIGÁBAN:



: A csapatok elkezdték az edzéseket, az idény hivatalosan április 30-ig van felfüggesztve.



La Liga: Amíg a vészhelyzet érvényben van, a csapatok nem tarthatnak edzéseket, Javier Tebas ligaelnök szerint a május 28-i újrakezdés a legoptimistább forgatókönyv.



: Az olasz szövetség úgy tervezi, hogy május elején elkezdni tesztelni a labdarúgókat, felkészülve a bajnokság folytatására.



Ligue 1: A francia futball irányítói június 3-i vagy 17-i folytatásban gondolkodnak, a L'Équipe szerint a későbbire van nagyobb esély.

A cikk lejjebb folytatódik

Forrás: nemzetisport.hu