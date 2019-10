A kiütéses vereség után jótékony célra ajánlották fel a fizetésüket a Southamptonnál

A Southampton megsemmisítő vereséget szenvedett a Leicester City ellen a Premier League 10. fordulójában.

A hazaiak már a találkozó elején hátrányba kerültek, majd a 12. percben megfogyatkoztak, és végül 0-5-ös félidőt követően 0-9-es pofonba szaladtak bele.

A Southampton pedig ezt követően a hivatalos Twitter-oldalán közölte, hogy a csapat játékosai, illetve edzői jótékony célra ajánlják fel a Leicester City elleni fizetésüket.

A pénzt a klub saját alapítványának, a Saints Foundationnek ajánlottak fel, amely 12 ezer ember életét segíti a sport erejével és szenvedélyével.

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6