A Kisvárda megszólalt az eltűnő brazil kapusával kapcsolatban

Érdekesen alakul a Felipe-ügy.

Lassan két hete nem tud sok mindent a a brazil kapusáról, Felipéről, akinek az "eltűnésével" kapcsolatban most a klub sportigazgatója szólalt meg.

- Felipe nem érkezett meg a felkészülés június huszonnegyedikei kezdetére – vágott bele a tények ismertetésébe Révész Attila sportigazgató.

Azóta sem kapcsolódott be a munkába, és még csak életjelet sem adott magáról. A közösségi média különböző csatornáin látjuk, hogy él és virul, láthatóan jól érzi magát Brazíliában. Amikor távolmaradása okait firtattuk, ügyvédje tolmácsolta felénk, hogy Felipe fogának kezeltetése miatt késik. Kértük az erről szóló orvosi papírokat, ezeket nem kaptuk meg, ehelyett Felipe jogi képviselője azt firtatta, miként tudnánk felbontani a szerződését.

Klubunknak kutya kötelessége még ebben a helyzetben is megőriznie az értékeit, és ha a munkavállaló elvárja a szerződéses kötelezettségek teljesítését, akkor ez a mi részünkről is így van. Arról nem beszélve, hogy Felipe nyilvánvalóan provokál bennünket, és azt szeretné elérni, hogy bontsuk fel a szerződését. Ha ezt megtesszük, akkor az ő malmára hajtanánk a vizet, hiszen szabadon igazolhatóvá válna. Különböző forrásokból arról értesültünk, hogy Felipe már nem akar visszatérni Magyarországra, bár ennek ellentmond, hogy a kisvárdai lakásában hagyta több személyes dolgát is. Azt sem tudjuk, hogy folytatni kívánja-e pályafutását, mert a jelek szerint nincs edzésben.

Természetesen nem nézzük tétlenül a helyzetet, és hivatalos felszólítást küldtünk az érvényes szerződéssel rendelkező kapusunknak, hogy haladéktalanul vegye fel a munkát, az elmulasztott napok miatt pedig fegyelmi eljárást kezdeményeztünk vele szemben, kilátásba helyezve a megbüntetését, Tájékoztattuk arról is, hogy kártérítési perre is készülünk vele szemben. Meglátjuk, erre hogyan reagál, más kérdés, hogy milyen fogadtatásban részesülne a részünkről és erkölcsileg mennyire lenne aggályos a visszafogadása abban az esetben, ha esetleg mégis meggondolná magát. Ebben a helyzetben meghosszabbítottuk Mihai Minca szerződését, neki Zöldesi Illéssel kell megharcolnia kapusposzton a csapatba kerülésért – zárta szavait Révész Attila.

