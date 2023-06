A kiesőtől igazolt a Paks, erősített a Kecskemét - hivatalos!

Korosztályos válogatott középpályással bővült a KTE kerete!

Silye Erik a Paksi FC-ben folytatja pályafutását - jelentette be az OTP Bank Ligában ötödik helyen végző klub.

A 27 esztendős balhátvéd Orosházán majd a Békéscsabán nevelkedett, 2013-ban a Ferencvároshoz igazolt, majd Soroksáron és Mezőkövesden, legutóbb pedig a Vasasnál futballozott.

„Mindenekelőtt fontosnak tartom megköszönni a Vasas szerződéshosszabbítási ajánlatát, de úgy éreztem, váltanom kell, környezetváltozásra van szükségem, és szerettem volna az első osztályban maradni. Paksra pedig nagyon pozitív érzésekkel jöttem, roppant szimpatikus, amit ennél a klubnál felépítettek. Mikor megtudtam, hogy a klubvezetés és a vezetőedző szeretne a soraiban tudni, szinte azonnal igent mondtam, mivel szeretnék az egyedülálló paksi filozófia részese lenni. Ami az öltözőt illeti, nagyon várom a közös munkát, sokak voltak már csapattársak vagy akár szobatársak is, egészen biztos, hamar beilleszkedem majd. Bognár György filozófiáját kimondottan kedvelem, pláne, hogy támadó jellegű szélső védő vagyok. Remélem, tudom majd kamatoztatni a legjobb képességeimet” - fogalmazott a paksifc.hu-nak Silye, aki három évre írt alá új csapatához.

Új igazolást jelentett be az ezüstérmes Kecskemét is, amely Kiss Bencét szerződtette a Győrtől.

A 23 esztendős középpályás az Illés Akadémia lépcsőfokait végig járva, a 2016/2017-es szezonban mutatkozhatott be a Haladás színeiben az NB I-ben, majd egy szezont az NB II-es Kazincbarcikánál töltött kölcsönben, aztán visszatért Szombathelyre, a legutóbbi idényt pedig Győrben töltötte.

Kiss Bence az U15-ös korosztálytól egészen az U21-ig folyamatosan tagja volt a magyar korosztályos válogatottnak.

"Már egy évvel ezelőtt is felvetődött a lehetősége, hogy esetleg Kecskemétre igazoljak, ám akkor végül más irányt vett pályafutásom. Örülök, hogy most viszont itt lehetek, mert nagyon szerettem volna újra az NB I-ben futballozni. Nem érkezek ismeretlen közegbe, ugyanis több játékossal is együtt futballoztam korábban a korosztályos válogatottban, így biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó társaságba kerültem. Szeretnék természetesen minél többet játszani, megmutatni magam nemzetközi porondon is, hozzásegíteni a KTE-t idén is egy minél jobb szerepléshez" – mondta Kiss a kecskemetite.hu-nak.